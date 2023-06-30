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30 Haziran 2023 Cuma 18:26:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 18:26:00

AB, gözünü Rusya'nın 200 milyar avrosuna dikti!

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede, dondurulan Rus varlıkları konusunu ele aldıklarına işaret ederek, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından sağlanan karlara odaklanan bir teklif hazırlayacaklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zirvede, dondurulan Rus varlıkları konusunu tartıştıklarına dikkati çeken von der Leyen, "Komisyon, dondurulan varlıklarla ilgili bir teklif hazırlayacak. Bu teklifte, ihtiyatlı bir şekilde Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından sağlanan karlara odaklanacağız." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki büyük yıkımdan sorumlu olduğunu ve bunun bedelini ödemesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna'nın altyapısının büyük bir bölümünü yok eden Rusya'nın, bunun onarımına ve yeniden inşasına katkıda bulunmaması söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde Rus varlıklarının beklenmedik karlarına yönelik ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyeceklerini vurgulayarak, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu konudaki görüşlerini ve endişelerini çok ciddiye aldıklarına işaret etti.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Dondurulmuş varlıkların Ukrayna için kullanılması konusunda çabaları ortaklarla birlikte sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Bu paranın bir kısmının, Ukrayna'nın geleceği için kullanılmasının adil olacağını düşünüyoruz" diyen Michel, çok ciddi olduklarını ve bu durumun bütün unsurlarını detaylıca değerlendirdiklerini vurguladı.

Michel, dondurulan varlıklar konusunda benzer düşünen ortaklarla birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Öte yandan, ECB, 2 hafta önce Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıkları konusunda AB Komisyonu'nu uyardı.

ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda, büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtti.

Batı ülkeleri savaş ve uygulamaya koydukları yaptırımlar kapsamında, Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar avrosunu dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avronun üzerinde varlığı, AB ülkeleri tarafından dondurulmuş durumda. Ayrıca Avrupa'da Rus kişi ve şirketlere ait yaklaşık 30 milyar avro donduruldu.

Halihazırda, dondurulan varlıklardan elde edilen geliri, sahibinin rızası olmadan kullanmanın, uluslararası hukuk, finansal piyasalar ve uluslararası yatırımcılar üzerindeki etkileri tartışılıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Euroclear'ın dondurulan varlıklar nedeniyle bilançosundaki varlıkların hızla arttığı ve büyük miktarda faiz geliri sağladığı belirtiliyor.

AB planının, Euroclear'ın dondurulan Rus varlıklarından elde ettiği beklenmedik faiz gelirlerine yönelik özel bir vergi içermesi bekleniyor.

Etiketler : rus varlıkları ab komisyonu ursula von der leyen
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