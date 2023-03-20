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20 Mart 2023 Pazartesi 17:32:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 17:32:00

AB, gaz tüketimini azaltma tedbirini sürdürmeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), gelecek kış dönemine hazırlık için üye ülkelerin doğal gaz talebini yüzde 15 azaltma uygulamasının 1 yıl uzatılmasını teklif etti.

AB Komisyonu, geçen yıl kabul edilen ve üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde gaz talebini geçmiş 5 yıl ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini içeren acil durum tedbirinin 12 ay daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Avrupa'da gelecek kış enerji arz güvenliği sorunları yaşanmaması için tedbirin bir yıl daha sürdürülmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, teklifin 28 Mart'ta AB üyesi ülkelerini enerji bakanlarının yapacağı toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

AB'nin geçen yılın temmuz ayında kabul ettiği acil durum tedbiri mart ayında sona eriyordu.

Tedbirle, yıllık yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu amaçlanıyor.

Söz konusu doğal gaz tüketimini düşürme hedefi acil durumlarda zorunlu hale getirilebiliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi.

Etiketler : avrupa birliği doğal gaz enerji

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