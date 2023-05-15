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15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:45:00

AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, fosil yakıtları merkeze alan büyüme modeli eğiliminin geçtiğini söyledi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Büyümenin Ötesinde" adlı konferansın açılışında konuştu.

"Fosil yakıtlara odaklanan bir büyüme modeli artık geçerliliğini yitirdi." ifadesini kullanan von der Leyen, ekonomilerin hızlı biçimde karbondan arınması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, bu nedenle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı hazırladıklarını anımsatarak, bugün temiz enerji temelli döngüsel ekonomi inşa etmenin en önemli ekonomik sınamalardan biri olduğuna işaret etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etme ve iklim dostu bir kıtaya dönme planı olmadığını dile getiren von der Leyen, bunun aynı zamanda refah, sorumlu ve dayanıklı bir ekonomik büyüme modeli içerdiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Uzun vadede ancak sürdürülebilir bir ekonomi güçlü olabilir. Yalnızca sürdürülebilir bir ekonomi daha sağlıklı ve daha adil bir yarın için yatırım yapacak kaynaklara sahip olabilir." diye konuştu.

Temiz teknolojiler için araştırma ve geliştirmeyi hızlandıracak araçları sürdürülebilir bir ekonominin üretebileceğini ve bunun sosyal hedeflere de katkı sağlayacağını ifade eden von der Leyen, "Bugün fosil yakıtlı büyüme modelini geride bırakıyoruz." dedi.

Etiketler : avrupa birliği fosil yakıt büyüme
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