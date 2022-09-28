VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Nijerya'da koleradan ölümler 149'a yükseldi
AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek
Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatacak
Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı
AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği
Bakan Varank: The Aziz Sancar Lecture bilim camiasına vizyoner bir bakış açısı sağlayacak
IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz
Pentagon, Yunanistan ve Türkiye'ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı
Facebook ve Instagram arasında geçiş kolaylaşıyor
Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir asker şehit oldu
Biden, Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yerel yetkililer ile görüştü
ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor
Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Gazprom: Rusya, Ukraynalı Naftogaz'a yaptırım uygulayabilir
NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
28 Eylül 2022 Çarşamba 00:34:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 00:34:00

AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının soruşturulması gerektiğini, enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlerin en güçlü karşılığı bulacağını duyurdu.

Von der Leyen, Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntıları sonrasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmesi hakkında sosyal medyadan bilgi veren von der Leyen, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini değerlendirdiklerini aktardı.

Von der Leyen, "Şimdi olayların soruşturulması, açıklığa kavuşturulması ve nedeninin ortaya çıkarılması azami önem arz ediyor. Aktif Avrupa enerji altyapısını bozmaya yönelik kasıtlı herhangi bir eylem kabul edilemez ve mümkün olan en kuvvetli karşılığa sebep olacaktır" ifadesini kullandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, deniz altından geçen boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını söylemişti. Frederiksen, Danimarka'ya yönelik herhangi bir askeri tehdit bulunmadığını ifade etmişti.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntılarının kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini dile getirmişti.

Etiketler : Baltık Denizi Danimarka Avrupa Birliği
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Ben kolay kolay vazgeçmem

Ben kolay kolay vazgeçmem
Yeni ikili

Yeni ikili
Eşiyle aynı oyunda

Eşiyle aynı oyunda
Tribute albüm geliyor

Tribute albüm geliyor
Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim
Sessiz İKİLİ

Sessiz İKİLİ
Pınar'a görümce takibi

Pınar'a görümce takibi
Hadise gitti, Elçin geldi

Hadise gitti, Elçin geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes