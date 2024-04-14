AB dışişleri bakanları, Orta Doğu gündemiyle olağanüstü toplanacak
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası gelişmeleri ele almak üzere 16 Nisan'da olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarını 16 Nisan'da video konferans yoluyla toplanmaya çağırdığını duyurdu.
Borrell, "Amacımız bölgenin geriliminin düşürülmesine ve güvenliğine katkıda bulunmaktır." ifadesini kullandı.
AB, İran'ın İsrail'e saldırısını şiddetle kınayarak, "bölgesel güvenliğe ciddi tehdit" nitelemesinde bulunmuştu.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini
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