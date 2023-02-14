AB, deprem bölgesindeki yardımlarında tıbbi destek ve barınma ihtiyacına odaklanıyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirten Meyer-Landrut, "Bu devasa bir insani felaket. Ben son yıllarda depremin yaşandığı birçok kenti ziyaret edip, oradaki insanlarla tanıştım. Şimdi bu insanların bazıları ölü, birçoğu ise depremden etkilendi." ifadesini kullandı.

Meyer-Landrut, Türk halkının yasını paylaştığının altını çizerek, depremin hemen ardından hızlıca harekete geçtiklerini ve 21 üye ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan 1650 kişinin arama kurtarma operasyonlarında yer aldığını aktardı.

Arama kurtarma yardımının yanı sıra 12 AB ülkesinin 50 bin çadır, 100 bin battaniye, 50 bin ısıtıcı desteği sağladığını kaydeden Meyer-Landrut, "AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC), rezervlerimizden 500 çadır evi mobilize etti. Ayrıca farklı ülkelerin ellerindeki 2 bin çadır ve 8 bin yatak da Türkiye'ye verilecek. Bölgede sahra hastanesi de kurduk. Bu aşamada ne yazık ki zaman ilerledikçe kurtarma operasyonlarında sona geliniyor. Bizim odağımız tıbbi destek ve barınma." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi ülkelerden yardımların her dakika gelmeye devam ettiğini belirten Meyer-Landrut, AB Komisyonunun da mart ayında Brüksel'de uluslararası bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini belirtti.