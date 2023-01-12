VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Ermenistan'ın topraklarında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün askeri tatbikat yapması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Altun'tan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Belçika'daki hastane doğurmak üzere olan sığınmacıyı kabul etmedi
PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi
Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
Ukrayna, Batı Afrika ülkelerinde tahıl merkezleri kuracak
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını yaptı
"İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır"
Bakan Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı
Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta insani koridor teklifine Rusya'dan destek
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
"Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi"
Milli Saraylar Başkanlığı Edirne Sarayı'nı eski ihtişamına kavuşturacak
Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür
AB, Belarus ve İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Facebook ve Instagram'a reklam kısıtlaması
11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı
11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı
Musluksuz berber
12 Ocak 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 17:30:00

AB, Belarus ve İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile savaşında Rusya'ya desteğinden dolayı Belarus ve İran'a yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım getirilmesine AB ülkelerinin birlikte karar vereceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı nedeniyle alınan yaptırım kararlarının sürekli yeniden değerlendirildiğini ve gerektiğinde güncellendiğini hatırlatan Stano, AB ülkeleri arasındaki yaptırım konulu görüşmelerin gizli olduğunu, yeni olası yaptırımlar hakkında detay veremeyeceğini aktardı.

Stano, "Rusya'ya gayrimeşru savaşında yardım edenlere, destek verenlere yaptırım uygulamaya devam edeceğiz. Sadece Belarus değil, İran da buna dahil." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta NATO-AB Ortak Bildirisi'nin imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Rusya'ya askeri destek veren ülkelere ve Kremlin'e baskıyı artıracaklarını dile getirmiş, Belarus'a ve İran'a bu kapsamda yaptırımları genişleteceklerini duyurmuştu. Von der Leyen, Belarus'a ayrıca yeni yaptırımlar uygulayacaklarını aktarmıştı.

AB'nin şu anda Belarus'a yönelik iki yaptırım paketi bulunuyor. Bunlardan biri Belarus hükümetinin muhalefete baskı yaptığı ve Ağustos 2020'deki seçimlere hile karıştırdığı gerekçesiyle başlatıldı.

Bu yaptırımlarda Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko dahil bazı Belaruslu üst düzey yetkililerle bazı kurum ve kuruluşlara yönelik varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar yer alıyor.

Belarus'a karşı AB'nin diğer yaptırımları ise Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketine dahil edilmişti. Paketin Belarus ile ilgili kısmında Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya ile işbirliği içinde zarar verdiği gerekçesiyle bu ülkeden bazı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirilmişti.

AB'nin İran'a son yaptırımları ise Aralık 2022'de çıkmıştı. AB, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara yapılan müdahaleler ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, iki listeye toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu eklemişti.

Yine AB, Ekim 2022'de de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa ve 14 Kasım'da 29 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

Etiketler : ab belarus iran yaptırım
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı

Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
‘Ayrılık yok' paylaşımı

‘Ayrılık yok' paylaşımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX