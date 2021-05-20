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20 Mayıs 2021 Perşembe 22:22:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 22:22:00

AB aşı sertifikasında uzlaştı: Ne zaman kullanılacak?

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Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda uzlaşı sağladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı.

Daha önce "Dijital Yeşil Sertifika" olarak tanımlanan belgenin "AB Dijital KOVID Sertifikası" olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

AB Komisyonu, Kovid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon avroluk kaynak aktaracak.

AB Dijital KOVID Sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB halihazırda, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onayladı.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AP, müzakerelerde belgeye "AB Dijital KOVID Sertifikası" adı verilmesini, sertifika sahiplerine karantina veya test gibi ek seyahat kısıtlamaları getirilmemesini talep ediyordu. Ayrıca, aşı olmayanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla AB ülkelerinin zamanlı ve ücretsiz test imkanı sağlamasını istiyordu.

Bu aşamadan sonra, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1 Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Etiketler : AB Komisyonu Başkanı Ursula aşı aşı sertifikası kovid korona virüs vaka sayısı
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