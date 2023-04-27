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27 Nisan 2023 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 14:57:00

AB, acil durumlarda patentleri askıya almaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 gibi acil sağlık krizlerinde son çare olarak patent korumasının askıya almasına izin verecek yeni bir sistem kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu, Birlik patent kurallarında değişiklikler içeren yeni düzenleme paketini açıkladı.

Buna göre, kriz süreçlerinde uygulanacak AB çapında yeni bir zorunlu lisanslama sistemi kurulacak.

AB ortak pazarında çip veya sağlık gibi alanlarda yaşanabilecek krizler bu kapsama dahil olacak. Böylece krizin aşılması için gönüllü biçimde anlaşmalar yapılamaması veya bunun yeterli olmaması durumunda son çare olarak uygulanacak sistem önemli patentli ürünlere ve teknolojilere erişim sağlayacak.

Bu uygulamayla AB'nin krizlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

Zorunlu lisanslama için AB çapında resmen acil durum veya kriz ilan edilmesi gerekecek.

Söz konusu tedbirlerden etkilenenlere belirli bir ödeme yapılacak.

AB'de halihazırda ortak bir zorunlu lisanslama sistemi bulunmuyor. Üye 27 ülkede bu konuda farklı kurallar uygulanıyor.

Söz konusu teklifin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Patentlerin zorunlu lisansı, kamu makamlarının patent sahibi dışındakileri patentin haklarını kullanma konusunda patent sahibinin izni dışında yetkilendirmesi anlamını taşıyor.

Etiketler : AB Komisyonu AB Zorunlu lisanslama
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