VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi
“Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” projesi 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Eurosport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayın progr...
Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi! "Gelinen nokta vahimdir"
AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
04 Ekim 2023 Çarşamba 15:49:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 15:49:00

AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 2005 doğumlu 36 bin gence Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilmeleri için bilet verecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB'nin "DiscoverEU" programı kapsamında 18 yaşındaki 36 bin genç, internet üzerinden birkaç soruyu cevaplayarak bu imkanı elde etme şansına kavuşabilecek.

Bunun için hazırlanan Avrupa Gençlik Portalı'ndaki sayfada bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar başvurular yapılabilecek.

AB ülkelerinin yanı sıra Erasmus+ programına dahil olan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den gençler, Avrupa Gençlik Portalı'ndaki soruları cevaplayarak ücretsiz tren biletlerini kazanabilecek.

Ücretsiz seyahat imkanı elde eden gençler, biletleri 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasında en fazla 30 gün boyunca kullanabilecek.

Seçilen 36 bin genç, aynı zamanda toplu taşıma, kültürel mekanlar ve faaliyetler, konaklama, gıda, spor gibi alanları da kapsayan yaklaşık 40 bin noktada indirim imkanından faydalanabilecek. Biletler, Avrupa'nın bazı yerlerinde adalara veya tren imkanı olmayan bazı noktalara gidişler için de kullanılabilecek.

Biletler için "https://youth.europa.eu/discovereu_en" adresindeki soruların cevaplanması gerekiyor.

Etiketler : spot ab ücretsiz seyahat google seo
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX