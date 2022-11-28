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28 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00

AB, 15,2 milyar avroluk yenilenebilir enerji ürünü ithal etti

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), geçen yıl toplam 15,2 milyar avroluk rüzgar türbini, güneş paneli ve biyoyakıt gibi çeşitli yenilenebilir enerji ürünü ithal etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2021 yılı yeşil enerji ürünleri ithalatına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB geçen yıl dış ülkelerden 11,2 milyar avroluk güneş paneli, 3,4 milyar avroluk sıvı biyoyakıt ve 600 milyon avroluk rüzgar türbini satın aldı.

Böylece, AB ülkeleri geçen yıl toplam 15,2 milyar avroluk yenilenebilir enerji ürünü ithal etti.

Ayrıca, AB söz konusu dönemde 6,5 milyar avroluk yenilenebilir enerji ürününü de ihraç etti.

Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak istiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizi yaşanan Avrupa'da yenilenebilir yatırımların daha da hızlandırılması çalışmaları yapılıyor.

AB ülkeleri, 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefini yüzde 40 seviyesinde belirlemişti. AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu bu yenilenebilir enerji hedefinin yüzde 45'e yükseltilmesini istiyor.

Etiketler : avrupa birliği yenilenebilir enerji biyoyakıt güneş paneli
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