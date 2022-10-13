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13 Ekim 2022 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 16:36:00

AA, CICA Zirvesi'nin sonuç bildirisine ulaştı

Kaynak: AA

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, CICA'nın tam teşekküllü uluslararası örgüte kademeli olarak geçiş sürecini başlatma kararı alındı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, CICA 6. Zirvesi'nin sonuç bildirisine ulaştı.

    Bildiride, zirveye katılan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, CICA'nın tam teşekküllü uluslararası örgüte kademeli olarak geçiş sürecini başlatma kararı aldı.

    Liderlerin, söz konusu dönüşüm sürecinde CICA'nın üye ülkeler arasındaki geleceğe dayalı iş birliği ve kapsayıcı alanları tanımlamak için kurumsal tabanının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen bildiride, "Güvenli ve müreffeh bir bölge için 21. yüzyılın sorunlarına ortak çözümler aramak ve anlaşmazlıkların BM Şartı'na uygun olarak barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak için teşkilatımızın içinde ortak çalışmalarımızı güçlendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Bildiride, CICA'nın uluslararası örgüte dönüşüm sürecinin ilk adımı olarak bundan sonra konsey formatındaki buluşmaların yüksek düzeyli toplantılar ve zirve sıfatıyla yapılacağı ve CICA İcra Direktörünün Genel Sekreter olarak anılacağı aktarıldı.

    Bunun yanı sıra bildiride, Kuveyt'in CICA'nın 28. tam üyesi olarak kabul edildiği de belirtildi.

    Ayrıca bildiride, CICA dönem başkanlığını 2024'e kadar Kazakistan'ın sürdürmesi konusunda liderlerin mutabık kaldığı ifade edildi.

    CICA nedir?

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Asya benzeri olmak amacıyla kurulan CICA, ekonomik, çevre, beşeri, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere 5 ana yönde çalışmalar yürütüyor.

    Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan CICA'nın 28 tam, 9 da gözlemci üyesi bulunuyor.

    Üye ülkeler, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Katar, Kamboçya, Kırgızistan, Mısır, Moğolistan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore, Filistin, Sri Lanka, Çin, Tacikistan, Tayland, Rusya, Vietnam, Özbekistan ve Kuveyt'ten oluşuyor.

    ABD, Belarus, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Ukrayna, Türkmenistan ve Laos ise gözlemci olarak CICA'da yer alıyor.

    CICA 6. Zirvesi

    Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde yapılan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi An Suan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katıldı.

    Etiketler : CICA Kazakistan Kasım Cömert Tokayev Recep Tayyip Erdoğan
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