93 yaşındaki Medya patronundan 5. evlilik

Dünyanın önde gelen basın kuruluşları Fox News, Wall Street Journal, Sun ve Times'ın sahibi olan Rupert Murdoch, 67 yaşındaki emekli Rus biyolog Elena Zhukova ile dünyaevine girdi.

Geçen yıl Fox ve News Corp'un başkanlığından istifa ederek her iki şirketin başına oğlu Lachlan'ı bırakan 93 yaşındaki Murdoch, ABD'nin California eyaletindeki üzüm bağında düzenlenen tören ile beşinci kez evlenmiş oldu.

BBC'de yer alan habere göre, Murdoch ve Bayan Zhukova'nın, eski eşlerinden biri olan Çin kökenli girişmci Wendi Deng'in ev sahipliğini yaptığı bir partide tanıştıkları söyleniyordu.

Murdoch ve Zhukova arasındaki ilişkinin, Murdoch'ın Ann Lesley Smith ile olan nişanının aniden bozulmasından kısa bir süre başladığı söylentiler arasında yer alıyordu.

NASIL TANIŞTILAR?

Emekli olan moleküler biyolog Zhukova 67 yaşında.

Murdoch ile Zhukova'nın, medya patronunu eski eşi Wendi Deng'in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanıştığı belirtildi. Murdoch ile Deng,14 yıl evli kaldı ve 2013'te ayrılma kararı aldı.

DAHA ÖNCE 4 KEZ EVLENDİ

Medya patronu son olara Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ancak çift iki hafta sonra geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılma kararı aldı. Murdoch daha önce 4 kez nikah masasını oturdu.

MURDOCH'IN ÖNCEKİ İLİŞKİLERİ

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2013'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Murdoch, son eşi ünlü eski model Jerry Hall'dan 2022 yılında ayrıldı.