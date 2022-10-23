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23 Ekim 2022 Pazar 12:44:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 12:44:00

80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır

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ABD'nin "Bağıran Kartallar" olarak da bilinen hafif piyade birliği, 80 yıl sonra ilk kez NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa'ya konuşlandırıldı.

ABD'nin 101'inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa'ya konuşlandırıldı. Birlik, Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesinde bulunuyor.

TRT Haber'in CBS News'e dayandırdığı habere göre, "Bağıran Kartallar" olarak da bilinen hafif piyade birliği, dünyanın herhangi bir noktasındaki savaş alanına -yalnızca saatler içerisinde- konuşlandırılmaya hazır şekilde eğitildi ve savaşmaya hazır.

Birlik, Romanya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor.

"NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazırız." diyen birliğin yardımcı komutanı Tuğgeneral John Lubas, "Biz hafif piyade gücüyüz, ancak yine de uçaklarımız ve hava saldırılarımız için hareketliliğimizi (mobilite) beraberimizde getiriyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Romanya'nın Ukrayna sınırında yer alan tatbikat sahası, Rusya'ya ABD ordusunun burada olduğuna dair "açık bir mesaj" olarak nitelendiriliyor.

Kentucky'deki 101'inci Hava İndirme Birliği'nden toplamda 4 bin 700 civarında asker, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için konuşlandırılmış durumda.

Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmıştı.

Etiketler : Rusya ABD gerilimi bağıran kartallar NATO bir ilk
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