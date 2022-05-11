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11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:38:00

8 Rus oligark gizemli şekilde öldü

Kaynak: Akşam Gazetesi

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8 Rus oligark gizemli şekilde öldü. Altısı intihar etti, biri kayadan düştü. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji sektöründe faaliyet yürüten ve milyarlarca dolarlık servete sahip 8 Rus oligark gizemli şekilde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz üç ay içerisinde yedi Rus oligark gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bir çoğunluğunu Rusya'nın petrol ve doğalgaz sektöründe yer alan üst düzey yöneticiler oluştururken bu ölümlerin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonlar düzenlediği ve dünyayı karşısına aldığı bir dönemde gerçekleşmesi şüpheleri artırdı.

İNTİHAR SÜSÜ MÜ?

Geçen 19 Nisan'da İspanya'daki Lloret de Mar kasabasında meydana gelen olayda İspanyol polisi Rus oligark Sergey Protonsenya ile eşi ve kızlarına ait cansız bedenler buldu. İlk olarak Protonsenya'nın eşi ve kızını boğarak öldürdükten sonra kendisini de villanın bahçesinde astığını düşünen polis ekipleri daha sonra başka ihtimalleri de gündemine aldı. Bu olay gerçekleşmeden yalnızca bir gün önce Rus multimilyarder Vlasdislav Avayev 13 yaşındaki kızı ve eşiyle birlikte Moskova'da yer alan lüks evinde ölü halde bulundu. Avayev'in ilk önce eşi ve kızını öldürdükten sonra silahıyla intihar ettiği açıklandı. Avayev ve Protonsenya Rusya'da doğalgaz ve petrol işleri yapıyordu.

ÇOĞU ENERJİ İŞİNDE

Bu yılın ocak ayında, Rusya henüz Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başlamadan önce dünyaca ünlü Gazprom'un önde gelen yöneticileri arasında yer alan 60 yaşındaki Leonid Şulman'ın da gizemli bir şekilde intihar ettiği açıklanmıştı. 25 Şubat 2022'de Alexander Tyulyakov Saint Petersburg kentinde kendini asarak intihar etmiş halde bulunmuştu. Tyulyakov da Rus enerji şirketinin yöneticileri arasında yer alıyordu. Ölümünden sadece 3 gün sonra da Ukrayna doğumlu olan ve yine petrol ve doğalgaz kralı olan Mikhael Watford, İngitere'de Surrey kentinde yer alan malikanesinde asılı halde bulunmuştu.

AYAĞI KAYDI, DÜŞTÜ

Geçen 24 Mart'ta tıbbi malzemeler üreten dev şirket MedStom'un yöneticisi Valisiy Melnikov, eşi ve çocukları ile birlikte milyarlarca dolarlık evinde ölü halde bulundu, yine intihar denildi. 2 Mayıs'ta Putin'in konuklarını ağırladığı Soçi'deki kayak merkezinin müdürü Andrey Krokovski'nin kayalardan düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

1 GİZEMLİ ÖLÜM DAHA! 'ŞAMAN'IN EVİNDE BULUNDU

Bir oligark ölümü de önceki gün gerçekleşti. Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi 43 yaşındaki milyarder Alexander Subbotin, Rusya'nın Mıtişçi kentinde bir şamanın evinde ölü bulundu. Subbotin'in "akşamdan kalmalığı tedavi etmek üzere kurbağa zehri içeren bir saykodelik uyarıcı" almaya gittiği bir şamanın evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Sergei Protonsenya: 400 milyon euro civarında serveti olduğu ifade ediliyor.

Mikhail Watford: 20-25 milyon dolar arasında mal varlığı olduğu ifade ediliyor.

Vladislav Avayev: Mal varlığının toplam hacmi hakkında kesin bilgi yok.

Leonid Shulman: Mal varlığı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Alexander Tyulyakov: 25 milyon dolarlık servete sahip olduğu düşünülüyor.

Valisiy Melnikov: Malvarlığı hakkında kesin bir rakam yok.

Etiketler : Rus oligark Valisiy Melnikov Mikhael Watford
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