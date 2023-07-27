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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:40:00

7 astronotla iletişim kesildi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Houston kentindeki merkezinde elektrik kesintisi yaşandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Houston kentindeki merkezinde elektrik kesintisi yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronotla iletişim kurulamadı. Kesintiden dolayı NASA ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldı. Yedek sistemler 90 dakika içinde tam kontrol sağladı, kesintinin 20. dakikasında astronotlar haberdar edildi.

Etiketler : 7 astronotla iletişim kesildi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA
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