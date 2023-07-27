7 astronotla iletişim kesildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Houston kentindeki merkezinde elektrik kesintisi yaşandı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Houston kentindeki merkezinde elektrik kesintisi yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronotla iletişim kurulamadı. Kesintiden dolayı NASA ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldı. Yedek sistemler 90 dakika içinde tam kontrol sağladı, kesintinin 20. dakikasında astronotlar haberdar edildi.
- Nijer'de darbe Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan geldi
- Austin, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı oldu
- İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
- Nijer'de asker yönetime el koydu
- İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay
- UFO'larla ilgili inanılmaz iddialar: Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor