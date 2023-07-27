7 astronotla iletişim kesildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Houston kentindeki merkezinde elektrik kesintisi yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronotla iletişim kurulamadı. Kesintiden dolayı NASA ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldı. Yedek sistemler 90 dakika içinde tam kontrol sağladı, kesintinin 20. dakikasında astronotlar haberdar edildi.