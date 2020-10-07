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07 Ekim 2020 Çarşamba 20:53:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 20:53:00

67 milyon yıllık dinozor iskeleti 27,5 milyon dolara satıldı

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ABD'nin New York şehrinde çekişmeli bir açık artırma gerçekleşti. Satışa çıkarılan 67 milyon yıllık dinozor iskeleti, 27,5 milyon dolara alıcı buldu.

10 dakikalık canlı yayın, 27 buçuk milyon dolarlık satışla sonuçlandı.

ABD'nin New York şehrindeki Christie's müzayede evinde, "Stan" adındaki 67 milyon yıllık T-rex (Tryannosaurus) iskeleti satışa çıkarıldı.

11 metre 27 santim uzunluğundaki dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Dinozor iskeleti, vergi ve diğer masraflarla beraber 32 milyon dolara mal oldu.

Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsündeki dinozor iskeletinin,

satış öncesi en fazla 8 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

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