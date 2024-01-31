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31 Ocak 2024 Çarşamba 22:07:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 22:07:00

6 ülke BRICS'e katılmayı onayladı

Kaynak: AA

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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçen yıl davet edilmelerinin ardından BRICS bloğuna katılmayı onayladıklarını açıkladı.

Pandor, düzenlediği basın toplantısında, BRICS üyelik süreçlerine dair bilgi paylaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede 6 ülkenin BRICS'e davet edildiğini hatırlatan Pandor, bu ülkelerden Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS bloğuna katılmayı onayladıklarını belirtti.

Pandor, "Ev sahipliği yaptığımız BRICS zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de birliğin genişlemesi kararıydı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS'e tam üye olduklarını teyit ettirdik." dedi.

Öte yandan Pandor, Arjantin'in birliğe katılma davetini reddettiği bilgisini paylaştı.

BRICS, Ağustos 2023'te Suudi Arabistan, Arjantin, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulunmuştu.

2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.

Etiketler : BRICS katılımı Güney Afrika uluslararası ilişkiler işbirliği
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