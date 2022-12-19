VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
19 Aralık 2022 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 23:29:00

6 Ocak Komitesi, Trump hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyesinde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyelerinde bulundu.

Komite, kamuya açık son oturumunda bugün 21 Aralık'ta nihai oyunu kamuoyuyla paylaşacakları raporu görüştü.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, oturumda yaptığı konuşmada komitenin elde ettikleri verileri hukuki makamlarla paylaştığını ve Trump'ın "İsyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "Resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardığını belirtti.

Komitede yapılan oylamada, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edildi.

Komitenin Adalet Bakanlığına yaptığı tavsiyenin büyük oranda sembolik kalması bekleniyor. Bakanlık, Kongredeki komitelerden kendisine yapılan tüm tavsiyeleri değerlendirmek zorunda değil ve 6 Ocak'a ilişkin kendi soruşturmasını yürütüyor.

Öte yandan, Komite Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ve diğer Cumhuriyetçi isimler hakkında disiplin soruşturması açılması için de tavsiyelerde bulundu.

6 OCAK SORUŞTURMA KOMİTESİ

ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021'de kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.

6 Ocak soruşturma komitesinin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

Etiketler : Trump ABD Adalet Bakanlığı
Klip için ders aldı

Klip için ders aldı
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Babasının eserlerini okudu

Babasının eserlerini okudu
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"

"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX