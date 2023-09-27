VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran zanlı yakalandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "KKTC'nin tanınma süreci başladı"
Libya'da selden etkilenen bölgeler için fon kurulacak
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yılı... TSK özel klip yayımladı
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
6 milyar dolarlık dev anlaşma... Çekya'dan F-35 hamlesi
27 Eylül 2023 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 21:36:00

6 milyar dolarlık dev anlaşma... Çekya'dan F-35 hamlesi

ABONE OL

Çekya hükümeti, 24 adet F-35 savaş uçağı satın alımını onayladı. Alınacak F-35 savaş uçakları, Saab JAS 39 Gripen modeli uçakların yerine geçecek.

Çekya'da hükümet, 24 adet F-35 savaş uçağının alınmasını onayladı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, basına yaptığı açıklamada, hükümetin 6,25 milyar dolar değerindeki F-35 savaş uçağı alımını onayladığını belirtti.

Cernochova, bunun "ülke tarihinin bugüne kadar imzalayacağı en büyük savunma anlaşması" olacağını söyledi.

Toplamda 24 adet F-35 satın alınacağını aktaran Cernochova, ilk teslimatın 2029'da yapılmasının beklendiğini, tüm sevkiyatın 2035'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Cernochova, söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı Saab JAS 39 Gripen modeli uçakların yerini alacağını, F-35 anlaşmasının teknik işbirliğine ve savunma sanayisine yönelik 14 farklı projenin birlikte hayata geçirilmesini içerdiğini kaydetti.

Etiketler : F-35s Çekya jetleri Gripen günleri
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Senfonik konser

Senfonik konser
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX