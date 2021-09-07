6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor? İşte elde edilen 10 bilgi
İsrail, dün 2004 yılında kurulan “yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu” Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinli haberiyle sarsıldı. Kısa zamanda tüm dünyada yankı bulan olayın ardından İsrail polisi arama faaliyetlerine devam ediyor. İşte kaçak Filistinli mahkumlar hakkındaki 10 bilgi…
İsrail güçleri, ülkenin kuzeyindeki "yüksek güvenlikli hapishane" sınıflandırmasına dahil olan Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinliyi aramaya devam ediyor. Aradan geçen zamanda haklarında daha çok şeyin aydınlandığı 6 Filistinli hakkında neler biliniyor?
İşte Filistinli firariler hakkında elde edilen 10 bilgi...
1. Yüksek güvenlikli hapishaneden kaçan Filistinlilerin isimlerinin Zekeriya Zübeydi, İham Kamamcı, Monadal İnfiat, Yakup Kadari, Mahmud Aradeh ve Muhammed Aradeh olduğu açıklandı.2. Times of Israel'in yazdığına göre, Gilboa Hapishanesi'nin güvenlik kulesindeki görevli, 6 tutuklunun kaçışı esnasında uyuyordu.3. Jerusalem Post, mahkumların hücrelerindeki bir posterin arkasına gizledikleri kaşıkla bir ayda 25 metrelik tünel kazdıklarını aktardı.4. Israel Hayom'un iddiasına göre, İsrail vatandaşı bir kişi, gece saat 3 civarında polise ihbarda bulunarak "şüpheli tavırlar sergileyen şahıslar gördüğünü" anlattı.5. Haaretz'in haberine göre, kaçışın ardından 200'den fazla kontrol noktası kuruldu. Şüphelilerden ikisinin güvenlik kameralarına yakalandığının düşünülmesi üzerine Beit Şean bölgesinde tedbirler yoğunlaştırıldı.6. Jerusalem Post'un aktardığına göre, polis, kaçak mahkumların 2'sinin Ürdün'e geçtiğini düşünüyor.
7. El Cezire'de yer alan bilgiye göre, firar edenlerin 3 tanesinin hapishane kartında, "kaçma ihtimali çok yüksek" uyarısı yer alıyor.