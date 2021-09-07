6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor?

İsrail güçleri, ülkenin kuzeyindeki "yüksek güvenlikli hapishane" sınıflandırmasına dahil olan Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinliyi aramaya devam ediyor. Aradan geçen zamanda haklarında daha çok şeyin aydınlandığı 6 Filistinli hakkında neler biliniyor?

İşte Filistinli firariler hakkında elde edilen 10 bilgi...

1. Yüksek güvenlikli hapishaneden kaçan Filistinlilerin isimlerinin Zekeriya Zübeydi, İham Kamamcı, Monadal İnfiat, Yakup Kadari, Mahmud Aradeh ve Muhammed Aradeh olduğu açıklandı.

2.Gilboa Hapishanesi'nin güvenlik kulesindeki görevli, 6 tutuklunun kaçışı esnasında uyuyordu.3.mahkumların hücrelerindeki bir posterin arkasına gizledikleri kaşıkla bir ayda 25 metrelik tünel kazdıklarını aktardı.4.İsrail vatandaşı bir kişi, gece saat 3 civarında polise ihbarda bulunarak "şüpheli tavırlar sergileyen şahıslar gördüğünü" anlattı.5.kaçışın ardından 200'den fazla kontrol noktası kuruldu. Şüphelilerden ikisinin güvenlik kameralarına yakalandığının düşünülmesi üzerine Beit Şean bölgesinde tedbirler yoğunlaştırıldı.6.polis, kaçak mahkumların 2'sinin Ürdün'e geçtiğini düşünüyor.

7. El Cezire'de yer alan bilgiye göre, firar edenlerin 3 tanesinin hapishane kartında, "kaçma ihtimali çok yüksek" uyarısı yer alıyor.



8.Gilboa Hapishanesi'ne ilişkin mimari planların, yapıyı inşa eden şirketlerden birinin internet sitesinde yayımlandığını, bunun da kaçışta büyük bir rol oynadığının düşünüldüğünü yazdı.9.Gilboa'dan kaçan 6 Filistinliden 3'ünün, daha önce de firar teşebbüsünde bulunduğu, ancak buna rağmen aynı hücreye konuldukları öğrenildi.10.Filistinli 6 mahkumun firarının ardından başka tüneller ve kaçış planları olabileceği ihtimali üzerine yaklaşık 400 mahkum farklı hapishanelere nakledildi.