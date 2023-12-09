500 milyon dolarlık sipariş... İşgalci İsrail 'katliam' için yine soluğu ABD'de aldı!
Kaynak: SABAH / New York Times
İsrail, Gazze katliamında en büyük finansörlerinden olan ABD'ye yeni bir istekle gitti. ABD'li New York Times gazetesini haberine göre İsrail, Gazze'de kullanılmak üzere ABD'den 500 milyon dolarlık 45 bin tank mermisi siparişinde bulundu.
KATLİAM İÇİN REKOR SİPARİŞ
İsrail'in, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istediği belirtildi. ABD merkezli The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, mühimmat siparişinin onaylanması için ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.
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