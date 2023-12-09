VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Göktaş: "Dünyanın beşten büyük olduğunu görme vakti geldi"
Zimbabve halkı sandık başına gitti
İran'dan çarpıcı 'nükleer' iddiası... "ABD satın aldı"
İngiltere Kralı, Gazze için ateşkes çağrısını görmezden geldi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor
İngiliz medyası: ABD ve İngiliz uçakları İsrail'e askeri destek verdi
09 Aralık 2023 Cumartesi 20:39:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 20:39:00

500 milyon dolarlık sipariş... İşgalci İsrail 'katliam' için yine soluğu ABD'de aldı!

Kaynak: SABAH / New York Times

ABONE OL

İsrail, Gazze katliamında en büyük finansörlerinden olan ABD'ye yeni bir istekle gitti. ABD'li New York Times gazetesini haberine göre İsrail, Gazze'de kullanılmak üzere ABD'den 500 milyon dolarlık 45 bin tank mermisi siparişinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarına ilk günden beri destek veren ABD, katliamın ana sponsorlarından biri oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail'e verdiği silah desteğiyle bilinen ABD yeni bir siparişle gündeme geldi.

KATLİAM İÇİN REKOR SİPARİŞ

İsrail'in, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istediği belirtildi. ABD merkezli The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, mühimmat siparişinin onaylanması için ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

Etiketler : İsrail Gazze katliamı ABD yardımı tank mermisi abd netanyahu biden destek malzeme gazze filistin israil
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX