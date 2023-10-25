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25 Ekim 2023 Çarşamba 11:18:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 11:18:00

5. kategoriye yükselen Otis Kasırgası, Meksika'nın güneyinde karaya çıktı

Kaynak: AA

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Meksika'da 5. kategoriye yükselen ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası, ülkenin güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya çıktı.

Guerrero eyaletine bağlı bir milyon nüfuslu Acapulco kenti, bölgeye doğru ilerlerken güçlenerek 5. kategoriye yükselen Otis Kasırgası'na karşı tedbirlerini aldı.

5. kategoriye yükselmesinin ardından karaya çıkan kasırganın etkisiyle yağışlar da etkisini artırırken halk, kasırga uyarıları kapsamında sahilleri boşalttı.

Guerrero eyaleti, kasırganın muhtemel yıkıcı etkilerine karşı 396 geçici barınak kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu.

"En üst düzeyde alarm durumundayız"

Pauline Kasırgası'nın, kentte 1997'de 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını hatırlatan Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez, "en üst düzeyde alarm durumunda" olduklarını kaydetti.

Meksika ordusu ve donanmasından 8 binden fazla asker arama kurtarma tedbirleri kapsamında bölgeye konuşlandırılırken, bölgedeki limanlar da geçici olarak kapatıldı.

- 450 kilometrelik alanda etkili olabileceği belirtilmişti

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden dün yapılan açıklamada, "Bu akşam Otis'in hızlıca sahil bölgesine yaklaşması nedeniyle Meksika'nın güneyi için kabus senaryosu gelişiyor." uyarısı yapılmıştı.

Açıklamada, Otis'in rüzgar hızının saate 260 kilometreye çıkabileceğine işaret edilirken, kasırganın ülkenin güneyindeki Punta Maldonado bölgesinden Zihuatanejo'ya kadar yaklaşık 450 kilometrelik alanda etkili olabileceği belirtilmişti.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre, 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken, 5. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı ise saatte en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

Etiketler : otis kasırgası acapulco meksika sahil
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