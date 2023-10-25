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25 Ekim 2023 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 15:10:00

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 5 günde 24 Ukrayna uçağı düşürdük

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun psikolojik olarak iyi durumda olmadığını belirerek, "5 günde 24 tane Ukrayna uçağı düşürdük." dedi.

Şoygu, Rus ordusuna bağlı "Doğu" askeri birlikleriyle bir araya gelerek, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun imkanlarının azaldığına işaret eden Şoygu, "Bugünkü durum, düşmana ait imkanların giderek azaldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şoygu, Ukrayna ordusunun psikolojik açıdan da zorlandığını savunarak, "Son 3-4 hafta içerisinde gönüllü olarak teslim olan veya ele geçirilen Ukrayna askerleri, bize Ukrayna ordusundaki olumsuz psikolojik durumu anlatıyor." dedi.

Ukrayna'nın çok sayıda savaş uçağı kaybetmeye başladığını da belirten Şoygu, "5 günde 24 tane Ukrayna uçağı düşürdük. Sizleri tüm kalbimle kutluyorum. İyi şekilde savaşıyorsunuz ve böyle devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler : Ukrayna ordusu Sergey Şoygu Rusya Savunma Bakanı Rus ordusu
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