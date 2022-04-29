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29 Nisan 2022 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 07:53:00

41 kişiyi böyle katlettiler! Bunu yapan Esed'le mi anlaşacaksınız

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Şam'da Esed katliamı. İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'de Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin katledildiği görüntüleri yayımladı.

The Guardian'dan Martin Chulov'un anlatımı ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor. Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.

GÖZLERİ BAĞLI

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.

Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti: "Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı."

Etiketler : Chulov esed katliam
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