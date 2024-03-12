Bebek katili İsrail, 4 yılda tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazla çocuk öldürdü!
Kaynak: AA, TRT Haber
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla"
Lazzarini, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
UNRWA Genel Komiseri, "Sarsıcı. Gazze'de sadece 4 ay içinde öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünya çapında 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." yazdı.
Bu savaşın çocuklara ve onların çocukluklarına, geleceklerine yönelik bir savaş olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Gazze'deki çocukların iyiliği için şimdi ateşkes." dedi.
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