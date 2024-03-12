4 yılda tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazla çocuk Gazze'de öldürüldü!

Bebek katili İsrail, 4 yılda tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazla çocuk öldürdü!

Lazzarini, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

UNRWA Genel Komiseri, "Sarsıcı. Gazze'de sadece 4 ay içinde öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünya çapında 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." yazdı.

Bu savaşın çocuklara ve onların çocukluklarına, geleceklerine yönelik bir savaş olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Gazze'deki çocukların iyiliği için şimdi ateşkes." dedi.