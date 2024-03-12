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12 Mart 2024 Salı 21:45:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 21:45:00

Bebek katili İsrail, 4 yılda tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazla çocuk öldürdü!

Kaynak: AA, TRT Haber

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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla"

Lazzarini, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

UNRWA Genel Komiseri, "Sarsıcı. Gazze'de sadece 4 ay içinde öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünya çapında 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." yazdı.

Bu savaşın çocuklara ve onların çocukluklarına, geleceklerine yönelik bir savaş olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Gazze'deki çocukların iyiliği için şimdi ateşkes." dedi.

Etiketler : BM İsrail Gazze Çocuk ölümü Filistin
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