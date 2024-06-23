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23 Haziran 2024 Pazar 07:17:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 07:17:00

4 dolara satın aldı, tarihi eser çıktı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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ABD'de yaşayan Anna Lee Dozier'ın, bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara satın aldığı vazo tarihi eser çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan Anna Lee Dozier, 5 yıl önce bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara Meksikalı bir turist biblosu olduğunu düşünerek vazo satıl aldı. Vazoyu ilk aldığında replika olduğunu düşünen Dozier, bu yılın başında Meksika'ya gitti.

Ulusal Antropoloji Müzesi'ni gezen Dozier, bazı eserlerin aldığı vazoya benzediğini fark etti.

GERÇEK ESER ÇIKTI

Daha sonra Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'ni "elinde gerçek bir eser olabileceği" konusunda bilgilendirdi. Yetkililere teslim edilen vazonun, Maya medeniyetinin zirve dönemi olarak nitelendirilen Milattan Sonra 200-800 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Vazo ABD'deki 20 tarihi ve kültürel eserle birlikte Meksika'ya iade edilecek.

Etiketler : abd ikinci el eşya vazo tarihi eser
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