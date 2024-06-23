ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan Anna Lee Dozier, 5 yıl önce bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara Meksikalı bir turist biblosu olduğunu düşünerek vazo satıl aldı. Vazoyu ilk aldığında replika olduğunu düşünen Dozier, bu yılın başında Meksika'ya gitti.

Ulusal Antropoloji Müzesi'ni gezen Dozier, bazı eserlerin aldığı vazoya benzediğini fark etti.

GERÇEK ESER ÇIKTI



Daha sonra Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'ni "elinde gerçek bir eser olabileceği" konusunda bilgilendirdi. Yetkililere teslim edilen vazonun, Maya medeniyetinin zirve dönemi olarak nitelendirilen Milattan Sonra 200-800 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Vazo ABD'deki 20 tarihi ve kültürel eserle birlikte Meksika'ya iade edilecek.