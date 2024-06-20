Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Papoura Tepesi'nde, Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık halka şeklinde bir taş anıt ortaya çıkarıldı. Anıt, büyük bir havaalanı projesinin kazı çalışmaları sırasında keşfedildi. Bin 800 metrekarelik bu yapının ritüel amaçlı kullanılmış olabileceği belirtildi.

MİNOS SANATININ ÖRNEKLERİNİ BARINDIRIR



Arkeologlar, yapının Girit'in Minos kültürüne ait olabileceğini belirtiyor. Minos kültürü, antik ritüellerde kullanılan zirve kutsal alanlarıyla ünlüdür. Bu tür alanlar genellikle dini mimari, pişmiş topraktan hayvan ve insan heykelcikleri gibi Minos sanatının örneklerini barındırır.

8 EŞMERKEZLİ TAŞ HALKADAN OLUŞUYOR



Labirentimsi yapı, ortalama 1,4 metre kalınlığında ve bazı yerlerde 1,7 metre yüksekliğinde olan 8 eşmerkezli taş halkadan oluşuyor.