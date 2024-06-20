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20 Haziran 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 07:00:00

4 bin yıllık taş anıt keşfedildi... Dairesel yapının gizemi çözülüyor!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yunanistan'da Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık halka şeklinde bir taş anıt ortaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Papoura Tepesi'nde, Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık halka şeklinde bir taş anıt ortaya çıkarıldı. Anıt, büyük bir havaalanı projesinin kazı çalışmaları sırasında keşfedildi. Bin 800 metrekarelik bu yapının ritüel amaçlı kullanılmış olabileceği belirtildi.

MİNOS SANATININ ÖRNEKLERİNİ BARINDIRIR

Arkeologlar, yapının Girit'in Minos kültürüne ait olabileceğini belirtiyor. Minos kültürü, antik ritüellerde kullanılan zirve kutsal alanlarıyla ünlüdür. Bu tür alanlar genellikle dini mimari, pişmiş topraktan hayvan ve insan heykelcikleri gibi Minos sanatının örneklerini barındırır.

8 EŞMERKEZLİ TAŞ HALKADAN OLUŞUYOR

Labirentimsi yapı, ortalama 1,4 metre kalınlığında ve bazı yerlerde 1,7 metre yüksekliğinde olan 8 eşmerkezli taş halkadan oluşuyor.

Etiketler : girit adası taş anıt minos
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