  • BIST
    1524.49
  • Dolar
    7,4627
  • Euro
    9,0240
  • Altın
    437,8100
İstanbul
2 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rum liderden eğlence masasında itiraf
Donacağız! Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı kapıda...
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! Tam 220 kişi...
ABD'den terör örgütü YPG itirafı
Mektubun detayları ortaya çıktı
Aşı nasıl çabuk bulundu, Türkiye kaçıncı sırada...
Dünyanın en yaşlı koalası Lottie, 19 yaşında öldü
Türkiye'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı! Kısıtlama 56 saat sürecek
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek
Hakan Meriçliler: Dijital platform daha özgür
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi
Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum
Tabutlardan kuş evi
Uzaktan çalışanlar tükenmişlik hissi yaşıyor
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Kovalarda değişim vakti
Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 arttı
İsrail Filistinli göstericiler ve aktivistler üzerindeki baskıyı artırdı
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin sokağına 'Cemal Kaşıkçı Yolu' ismi verilmesi için tas...
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili ek genelge! 81 ile gönderildi
"Türkiye önemli bir oyuncu"
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
"Yakında kamuoyu ile paylaşacağız"
16 Ocak 2021 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 11:49:00

300 milyon euro teklif edilmiş... Rum liderden eğlence masasında itiraf

ABONE OL

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'in yıllar önce dönemin Yunanistan Başbakanı Çipras'a eğlence masasında yaptığı bir itiraf gün yüzüne çıktı. Rum liderin yabancılara para karşılığı AB pasaportu verilmesiyle ilgili, "300 milyon euro geldi, uçakla Şeyseller'e yolladım." dediği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Nikos Anastasiadis’in yabancılara para karşılığı AB pasaportu verilmesiyle ilgili itiraflarıyla sarsıldı. Kıbrıs'ta yayınlanan Yunan gazetesinin yazdığı haberle ortaya çıkan gerçek neticesinde, yazıyı kaleme alan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anastasiadis’in itirafı Yunan Kathemerini gazetesinin Rum yönetiminde yayınlanan Kıbrıs versiyonunun yayın yönetmeni Andreas Paraskos’un hafta sonu yayınlanan yazısıyla ortaya çıktı. Paraskos yazısında Rum liderin garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı İsviçre’de 2017’deki Kıbrıs Konferası’nda anlaşmaya yanaşmadığını ve yakın çevresine konfederasyon ya da iki devletli ‘kadife ayrılıktan’ bahsettiğini belirtti.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

Anastasiadis’in “Altın yumurtlayan tavuk” diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Paraskos, “Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras’la Atina’da bir eğlence masasında, ‘Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim” dediğini yazdı. Anastasiadis’in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis’in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.

GAZETEDEN DÜZELTME

Yazının Rum Kesimi’nde yankılanması üzerine pazartesi günü Paraskos’a gazete yönetimi “Anastasiadis’in eğlence masasındaki sözleri konusunda kaynak ya da deliliniz var mı” diye sordu. “Duyum aldım” yanıtı üzerine, Paraskos’tan düzeltme yayınlamasını istedi, ancak ret cevabı aldı. Gazete yönetimi, önceki gün Paraskos’a haber vermeden Paraskos imzalı düzeltme yayınladı. Düzeltmede, “Yazdıklarımın eğlence masası bölümü, belgeye dayalı değil, duyumlara (dedikodu) dayalı ve sehven yayınlanmıştır.” denildi.

GAZETECİ İSTİFA ETTİ

Düzeltmeyi gören Andreas Paraskos, Rum lider Nikos Anastasiadis’in gazete patronunu arayarak dava açma tehdidinde bulunduğunu belirtti ve yaşadıklarını anlatan 3 sayfalık mektupla istifa etti.

Kathimerini’deki gelişmeler, Rum yönetiminde siyaset, medya ve sendikaların tepkisini çekti. Rum lider Anastasiadis, yazılı bir açıklama yaparak Paraskos’un istifa sürecine etkisi olmadığını ve gazetecinin iftira attığını öne sürdü.

ALTIN PASAPORT SKANDALI NEDİR?

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor.

Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı.

Kıbrıslı Rumlar, 2014’ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı.

Rum yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor.

Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.

El Cezire televizyonu geçen yıl siyasilerin nasıl para karşılığı pasaport dağıttığına dair görüntüler yayınlamıştı, Rum lideri Anastasiadis ise kendisiyle ilgili bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa istifa edeceğini açıklamıştı.

Etiketler : rum lider Nikos Anastasiadis itiraf
İsmail Hacıoğlu'nun keyfi yerinde!

İsmail Hacıoğlu'nun keyfi yerinde!
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi
Işıl Yücesoy ile YouTube'da sesli tbt günleri

Işıl Yücesoy ile YouTube'da sesli tbt günleri
Yıldız Tilbe'den WhatsApp'a tepki

Yıldız Tilbe'den WhatsApp'a tepki
Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret

Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret
Hande Yener gülüşünü yeniledi

Hande Yener gülüşünü yeniledi
Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı

Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan evlilik adımları

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan evlilik adımları
Damla Uğurtürk: Haberler doğru değil

Damla Uğurtürk: Haberler doğru değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER