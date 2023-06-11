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Türkiye'ye çağrıda bulundu: Müzakereye hazırız
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11 Haziran 2023 Pazar 21:02:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 21:02:00

28 Mayıs seçim zaferi sonrası Türkiye'ye çağrıda bulundu: Müzakereye hazırız

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'ye 'Müzakereye hazırız' çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

Rum gazetesine konuşan Rum lideri Hristodulidis, Türkiye ile Yunanistan arasında Şubat ayından itibaren esen barışçıl rüzgarlara işaret etti.

Hristodulidis, "Gerçekten de özellikle depremlerden sonra Türkiye tarafından farklı bir yaklaşım gördük. Atina-Ankara ilişkilerinde yeni bir iklim oluşuyor" dedi.

Türkiye'deki seçimlerin tamamlandığına vurgu yapan Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde somut sonuçların çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Kıbrıs çözümünde AB ile temas halinde olduklarını belirten Rum lider, Avrupa Konseyi zirvesi ve Litvanya'da yapılacak olan NATO Zirvesi sonrası görüşmelerin yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

Etiketler : güney kıbrıs türkiye müzakere
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