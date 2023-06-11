Türkiye'ye çağrıda bulundu: Müzakereye hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.



Rum gazetesine konuşan Rum lideri Hristodulidis, Türkiye ile Yunanistan arasında Şubat ayından itibaren esen barışçıl rüzgarlara işaret etti.

Hristodulidis, "Gerçekten de özellikle depremlerden sonra Türkiye tarafından farklı bir yaklaşım gördük. Atina-Ankara ilişkilerinde yeni bir iklim oluşuyor" dedi.

Türkiye'deki seçimlerin tamamlandığına vurgu yapan Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde somut sonuçların çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Kıbrıs çözümünde AB ile temas halinde olduklarını belirten Rum lider, Avrupa Konseyi zirvesi ve Litvanya'da yapılacak olan NATO Zirvesi sonrası görüşmelerin yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.