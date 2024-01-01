27 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 İsrailli asker "operasyonel kazalarda" öldü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, "operasyonel kazalarda" 29 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, 18 askerin "dost ateşiyle" 2 askerin ateş açılması ve 9 askerin ise "mühimmat, silah ve ezilme" kazaları sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısının, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldiğini belirtmişti.