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27 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 İsrailli asker "operasyonel kazalarda" öldü
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01 Ocak 2024 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 13:30:00

27 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 İsrailli asker "operasyonel kazalarda" öldü

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan 18'i "dost ateşi"yle olmak üzere, "operasyonel kazalarda" toplam 29 askerin öldüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, "operasyonel kazalarda" 29 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, 18 askerin "dost ateşiyle" 2 askerin ateş açılması ve 9 askerin ise "mühimmat, silah ve ezilme" kazaları sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısının, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldiğini belirtmişti.

Etiketler : israil gazze asker israilli
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