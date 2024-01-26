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26 Ocak 2024 Cuma 22:29:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 22:29:00

25 eyalet Biden'a karşı ayaklandı! "Ülkeyi savunmasız bıraktı"

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ABD'de 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'a destek verdi. Eyalet valileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi.

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.

25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

EYALETLERDEN TEXAS'A "KAYNAK SAĞLAMA" SÖZÜ

ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott , Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir caydırıcı" olduğunu ileri sürerek "yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı.

Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

25 eyaletin Texas Valisi'ne destek veren bildiri yayınlaması ise 50 eyaletin 25'inin mahkeme kararına karşı tavır aldığını gösterdi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN TEXAS'A DAVA TEHDİDİ

Geçen ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

Adalet Bakanlığı ayrıca Rio Grande'de mahkemelerin Abbott'a kaldırmasını emrettiği yüzer bariyer inşaatı nedeniyle devlete dava açtı.

Etiketler : Texas-anlaşmazlık eyalet-valisi yasa-dışı-göç ABD AYAKLANMA BİDEN
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