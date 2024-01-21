VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
İsrail, Muhammed'in kardeşini de katletti
Savaş pilotlarıyla unutulmaz bir gün! Otizmli Batuhan hayallerine uçtu
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Ayasofya açıklaması: Kapı değil, koruma tüneli
21 Ocak 2024 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 09:45:00

24 yıl sonra yine evlat acısı... İsrail, Muhammed'in kardeşini de katletti

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

İsrail'in, dünyanın gözü önünde katlettiği Muhammed Durra'nın (12) kardeşi de şehit oldu. Gazze'yi bombalayan İsrail, Ahmed Durra'yı da öldürdü. Acılı baba Cemal Durra, oğlunu “Kardeşin Muhammed'e selam söyle” diyerek toprağa verdi. Abi Durra'nın katlini tüm dünya canlı yayında izlemişti.

Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında ilan edilen "İkinci İntifada" sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed Durra da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü. Durra'nın annesi Amal yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın" dedi.

Ahmed'in babası Cemal Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı. Muhammed Durra, 30 Eylül 2000'de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı. Durra, babasıyla sığındığı duvarın önünde İsrail askerleri tarafından katledilmişti. O anları France 2 televizyonunu canlı yayınınla dünyaya aktarmıştı.

2000

2024

Etiketler : filistin israil saldırı muhammed durra ahmed durra
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX