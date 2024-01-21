24 yıl sonra yine evlat acısı... İsrail, Muhammed'in kardeşini de katletti

Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında ilan edilen "İkinci İntifada" sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed Durra da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü. Durra'nın annesi Amal yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın" dedi.

Ahmed'in babası Cemal Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı. Muhammed Durra, 30 Eylül 2000'de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı. Durra, babasıyla sığındığı duvarın önünde İsrail askerleri tarafından katledilmişti. O anları France 2 televizyonunu canlı yayınınla dünyaya aktarmıştı.

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