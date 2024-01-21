24 yıl sonra yine evlat acısı... İsrail, Muhammed'in kardeşini de katletti
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
İsrail'in, dünyanın gözü önünde katlettiği Muhammed Durra'nın (12) kardeşi de şehit oldu. Gazze'yi bombalayan İsrail, Ahmed Durra'yı da öldürdü. Acılı baba Cemal Durra, oğlunu “Kardeşin Muhammed'e selam söyle” diyerek toprağa verdi. Abi Durra'nın katlini tüm dünya canlı yayında izlemişti.
Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında ilan edilen "İkinci İntifada" sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed Durra da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü. Durra'nın annesi Amal yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın" dedi.
Ahmed'in babası Cemal Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı. Muhammed Durra, 30 Eylül 2000'de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı. Durra, babasıyla sığındığı duvarın önünde İsrail askerleri tarafından katledilmişti. O anları France 2 televizyonunu canlı yayınınla dünyaya aktarmıştı.
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