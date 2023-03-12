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12 Mart 2023 Pazar 18:42:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 18:42:00

Oscar ödülleri ilklere sahne olacak

Kaynak: AA

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2023 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Gelenek haline gelen kırmızı halı yerini bej halıya bıraktı. Bu yıl, geçen yılki ödüllere kıyasla daha fazla uluslararası isim aday oldu.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek tören, gece 4.00'ten itibaren sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yılki Oscar'ın, adayların profili ve törenin işleyişi bakımından ilklere sahne olması bekleniyor.

KIRMIZI HALININ YERİNİ BEJ RENKLİ HALI ALDI

Tören alanında 1961'den bu yana uygulanan, ünlülerin kırmızı halı üzerinde yürüme geleneğinin kaldırılıp, yerine bej renkli halıların konulması, en çok konuşulan değişiklikler arasında yer aldı.

Dünya basınında yer alan haberlerde bu değişikliğin, geçen yılki törende oyuncu Will Smith'in sunuculardan Chris Rock ile canlı yayında kavga etmesi anını unutturmak için yapıldığı öne sürüldü.

Diğer haberlerde ise renk değişikliğinin, törenin tasarımcıları Lisa Love ve Raul Avila'nın kararından ibaret olduğuna işaret edildi.

1935'TEN BU YANA İLK ASYA KÖKENLİ OYUNCU ADAYI

Bir diğer ilk ise geçen yılki ödüllere kıyasla daha fazla uluslararası ismin aday gösterilmesiydi.

"Everything Everywhere All At Once" (Herşey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, 1935'ten bu yana aynı dalda aday gösterilen ilk Asya kökenli oyuncu oldu.

ABD dışından aday gösterilen sinemacılar da Oscar'ın ilkerinden oldu. 20 oyuncu adayından 11'i uluslararası isimlerden oluşurken İrlandalı adaylar Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan, Brendan Gleeson ve Paul Mescal fark yarattı.

Etiketler : Los Angeles ABD 2023 Akademi Ödülleri

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