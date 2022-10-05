05 Ekim 2022 Çarşamba 13:16:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 13:16:00
2022 Nobel Kimya ödülü 3 bilim insanına verildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Nobel ödülleri verilmeye başladı. Tıp sonrası şimdi de Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avustralyalı Anton Zeilinger paylaştı.
2022 Nobel Kimya ödülleri sahiplerini buldu.
KİMYA ÖDÜLLERİ
2022 Nobel Kimya ödülü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi
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