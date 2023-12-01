VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı
Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak
TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek
Başkan Erdoğan, BAE'de!
"Twitter Dosyalarını" yazan gazeteciler ABD Temsilciler Meclisinde yeniden ifade verdi
Borsa güne yükselişle başladı
01 Aralık 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 10:30:00

2. yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'a ulaşan 2. yardım gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve liman yetkilileriyle gemiyi karşılamak üzere hazır bulunduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gemide bin 500 ton yardım malzememsi var. Geminin tamamı dolu. Özellikle konserve gıda, su, kışlık kıyafet, çadır, jeneratör, ambulans ve tıbbi malzemeden oluşuyor. Uçaklarımızca getirilen malzeme 300 tona yakın. Sadece bu gemiyle gelen yardım malzemesinin miktarı bin 500 ton."

Şen, yardımları bugün ya da en geç yarın indirmiş olacaklarını söyleyerek "Bunlar gecikmeksizin Gazze'ye gönderilecek" dedi.

Etiketler : mısır yardım gemisi gazze
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX