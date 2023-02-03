19 yıldır İsrail hapishanelerinde olan Filistinli tutuklu özgürlüğüne kavuştu
Kaynak: AA
İsrail makamları, 19 yıldan bu yana cezaevinde tuttuğu Filistinli Ahmed Cuma Ebu Cezer'i cezasını tamamlamasının ardından serbest bıraktı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail hapishanelerinde 19 yılını geçiren 38 yaşındaki Ebu Cezer'in serbest bırakılmasının ardından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştığı belirtildi.
Haberde, halihazırda İsrail hapishanelerinde onlarcası müebbet hapis cezası almış yüzlerce Gazze Şeridi sakini Filistinli bulunduğu aktarıldı.
İsrail'in Filistinli Ebu Cezer'e yönelttiği suçlama ve 19 yıllık sürece ilişkin ise bilgi verilmedi.
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