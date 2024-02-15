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15 Şubat 2024 Perşembe 13:47:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 13:47:00

19 mutabakat zaptı imzalandı... İran-Ermenistan anlaştı!

Kaynak: AA

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İran ile Ermenistan arasında ekonomi alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu'nun 18'inci oturumu düzenlendi.

Başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.

İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.

Etiketler : iran ermenistan anlaşma
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