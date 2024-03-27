VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 140 oldu
Başkan Erdoğan'dan sözde kent uzlaşısına sert tepki
173 günde 32 bin 490 Filistinli katledildi
Almanya'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü
Batı Şeria'da 20 Filistinli gözaltına alındı
İsrail'e silah ambargosu yolda!
27 Mart 2024 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 14:18:00

173 günde 32 bin 490 Filistinli katledildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in 173 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a çıktı.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 173 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının da 74 bin 889'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

Etiketler : israil gazze filistin
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX