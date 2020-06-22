  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüketici güven endeksi arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır Lice'de 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi
Brent petrolün varili 42,11 dolar
Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Altun: Gerçek dışı, trajikomik...
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşına uyarı: Hedeftesin, arkanı kolla
Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri
Kortizonlu ilaçları kullananlara koronavirüs uyarısı!
La Liga'nın yeni lideri Real Madrid
Altın 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı
Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471'e yükseldi
Avustralya'da Kovid-19 vakaları artıyor
Bolivya 6 Eylül'de genel seçime gidiyor
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı
ABD'de genç nüfusta Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Büyükler söz dinledi, gençler oralı bile değil
Türkiye'de bu yöntemle virüs yok olur ama 5 milyon kişi ölebilir
Türkiye'den kritik hamle: Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir
Resmen açıklandı! 157 günde 6 milyar dolarlık zarar
Dolarda ikinci dalga endişesi!
Libya Başbakanı Serrac'dan Sisi hamlesi
22 Haziran 2020 Pazartesi 08:43:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 08:43:00

157 günde 6 milyar dolarlık zarar!

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya'daki petrolün çıkartılması, işlenmesi ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 157 günde yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu açıklandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede yaşanan petrol kesintilerinin son aylarda neden olduğu zararın 6 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

Açıklamada, "yasa dışı" olduğu belirtilen petrol kesintilerinin, 2020-2021 devlet bütçesini ve maaş ödemelerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

HAFTER SALDIRILARI PETROL GELİRLERİNİ SEKTEYE UĞRATTI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, Libya için bugüne kadar milyarlarca dolar zarara neden oldu.

Hafter'in, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocakta kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in neden olduğu üretim kesintileri, günlük 800 bin varil üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuruyor.

Petrol kurumu, daha önce de Hafter'e bağlı milislerin 2016-2019 yılları arasında üretimi durdurması nedeniyle ülke ekonomisinin 100 milyar doları aşkın zarara uğradığını açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER