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14 NATO ülkesi ve Finlandiya anlaştı: 'Avrupa Sema Kalkanı' girişimi
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13 Ekim 2022 Perşembe 13:11:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 13:11:00

14 NATO ülkesi ve Finlandiya anlaştı: 'Avrupa Sema Kalkanı' girişimi

Kaynak: AA

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NATO üyesi 14 ülke ile üyelik başvurusu yapan Finlandiya, Avrupa hava savunmasının güçlendirilmesi için "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" kurulması konusunda uzlaştı.

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda 15 ülkenin savunma bakanları, "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" kurulması için niyet mektubu imzaladı.

Girişimde yer alan NATO müttefiki ülkeler Almanya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Romanya oldu.

Almanya öncülüğündeki girişim, hava savunma ekipmanları ve füzelerini ortak satın almayla Avrupa hava ve füze savunma sistemi kurulmasını hedefliyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, bu girişimin NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendireceği bildirildi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu taahhüt, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne ve kritik altyapıların tahrip olmasına yol açan acımasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarına şahit olduğumuz günümüzde daha da hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

NATO açıklamasında, girişime katılan ülkelerin birbirine uyumlu, hazır ve uygun maliyetli çözümlerle ortak hava savunma sistemleri geliştirebileceği belirtildi.

Etiketler : NATO karargahı Mircea Geoana NATO
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