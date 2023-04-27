14 Mayıs öncesi Türkiye'den Almanya'ya çağrı: Kararı tekrar gözden geçirin

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için yapılan çalışmaları incelemek üzere İngiltere'de bulunan Serim, Londra'da Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Serim, İngiltere'ye yaptığı ziyarette, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan'la seçim hazırlıklarını incelediklerini belirtti.

Ayrıca, ziyareti vesilesiyle Londra Başkonsolosluğunda bir istişare toplantısı yaptıklarını söyleyen Serim, seçim hazırlıklarının yanı sıra vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetlerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını dile getirdi.

- "YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DA SEÇME HAKKINI KULLANABİLMELERİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Serim, seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğunun altını çizerek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da en temel demokratik haklarından biri olan seçme hakkını kullanabilmelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türk vatandaşlarının, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde, 2014'ten bu yana 6. kez yurt dışında oy kullanacaklarını söyleyen Serim, şöyle devam etti:

"Alınan tedbirlerle seçimlere katılım oranı, vatandaşlarımızın yurt dışında ilk kez oy kullandığı 2014 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde yükseldi. Dış temsilciliklerimizin farkındalığın artırılmasına dönük çalışma ve faaliyetlerine ek olarak, oy kullanmada randevu sistemini kaldırdık; vatandaşlarımızın istedikleri herhangi bir temsilciliğimizde oy kullanmalarına imkan tanıdık. İhtiyaç duyulduğunda oy verme kabini ve sandık sayıları zamanlı bir şekilde artırıldı. Hafta sonları daha fazla sandık kurulmasının önü açıldı, oy verme saatleri uzatıldı."

- İKİLİ İLİŞKİLER

Serim, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmesinde, "Müttefikimiz ve stratejik ortağımız Birleşik Krallık'la ilişkilerimiz çok boyutlu ve derinliklidir. İlişkilerimizi ticaretten savunma sanayine, turizmden eğitim ve kültüre kadar geniş bir yelpazede olumlu bir gündem temelinde yürütüyoruz." dedi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktaran Serim, "Yeni Serbest Ticaret Anlaşması tamamlandığında her iki ülkenin de ticaret ve iş çevrelerine yönelik ufuklar kazandıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Serim, Türkiye ile İngiltere'nin bölgesel ve uluslararası meselelerde yaklaşımının önemli ölçüde örtüşmesinin bu alandaki işbirliğine de olumlu yansıdığını kaydetti.

- 684 VATANDAŞ SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLDİ

Serim, Sudan'dan vatandaşların tahliyesine ilişkin bir soru üzerine, tahliye edilenlerin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde tahliye rotalarının oluşturulduğunu ve belirlenen toplanma merkezlerinde vatandaşların toplandığını anlattı.

Sahadaki risklere de dikkati çeken Serim, "Şu an için ülkemize gönderilen vatandaş sayımız 684." diye konuştu.

Serim, Sudan-Etiyopya sınırındaki Gondar Havalimanından 738 vatandaşın önce Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya oradan da Türkiye'ye getirileceğini belirterek, halihazırda iki ülke sınırında bekleyen Türk vatandaşı bulunmadığını dile getirdi.

Sudan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentinden gemilerle 26 kişinin Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine götürüldüğünü vurgulayan Serim, şunları kaydetti:

"Bu akşam 32 vatandaşımızı daha gemiyle Cidde'ye geçireceğiz. Oradan da Türk Hava Yolları'yla ülkemize getireceğiz. Ayrıca şu anda Sudan içerisinde Port Sudan'a 189 vatandaşımız yolda. Bunları da ya gemiyle Cidde'ye geçirip ülkemize getireceğiz ya da Türk Silahlı Kuvvetleriyle askeri uçak planlaması yaptık Port Sudan Havalimanından ülkemize getireceğiz."

Serim, halihazırda Sudan'da 500 Türk vatandaşının daha bulunduğuna işaret ederek, onların da tahliyesinin planlandığını kaydetti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olmasına yönelik soruya ise Serim, "KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü çerçevesinde, anayasal statüsünde bir devlet olarak tanınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu politikayı devam ettireceğiz. TDT'nin her yerinde artık anayasal ismiyle bütün faaliyetlere katılmaktadır. Bu da çok önemli bir adımdır." yanıtını verdi.

- ALMANYA'DA İZİN VERİLMEYEN SANDIKLARLA İLGİLİ İSTİŞARELER SÜRÜYOR

Almanya'da bazı yerlerde Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili kurulmak istenen sandıklara izin verilmemesine yönelik soruyu yanıtlayan Serim, Alman makamlarla istişarelerin sürdüğünü söyledi.

Serim, "Umarım Alman makamları bu kararını tekrar gözden geçir ve demokrasiye katılımın en üst seviyede gerçekleşebilmesi için Türk vatandaşlarına gerekli desteği sağlar diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- ALMANYA'DA KURULACAK SANDIKLARA İLİŞKİN SÜREÇ

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Almanya'da yaşayan seçmenlerin oy kullanabilmesi için Almanya'da sandık kurulması konusunda ilgili makamlara müracaat etti.

Türkiye, müracaatında mevcut başkonsolosluklara uzak bölgelerde oturan seçmenlere daha yakın merkezlerde ilave sandık kurulması talebini de iletti.

Ancak Alman makamlarından, yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasından hemen önceki gün gelen yanıtta, Türkiye'nin sadece Almanya'da 13 başkonsolosluk ve 3 fahri konsolosluk bulunan kentlerde sandık kurmasına onay verildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

Buna göre, bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'ta ilave sandık kurulabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilave sandıklar açabileceğini, sandık kurullarını oluşturabileceğini yazıyla YSK'ye gönderdiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Sonuçta herkes izin verdi, Avusturya dahil. Almanya, bugün siyasi bir karar aldı, vizede olduğu gibi." değerlendirmesinde bulundu.