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Metin'i hâlâ özlüyorum
07 Ocak 2023 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 08:30:00

Metin'i hâlâ özlüyorum

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Usta oyuncu Nevra Serezli akciğer kanseri nedeniyle 2013 yılında vefat eden eşi Metin Serezli'yi özlediğini söyledi.

Usta oyuncu Nevra Serezli akciğer kanseri nedeniyle 2013 yılında vefat eden eşi Metin Serezli'yi özlediğini söyledi. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli oyunda yer alan Serezli, eşinin eksikliğini ailesiyle kapatmaya çalıştığını belirtti. Serezli, "45 yılı geçkin bir şekilde birlikteydik. Metin, vefat edeli 10 sene bitiyor. Neredeyse hiç dünden farkı yok, aynı şekilde özlemlerim devam ediyor. Allah'tan gelinlerim, torunlarım ve oğullarım var. Onu hep onlarla yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

Etiketler : Nevra Serezli Ağaçlar Ayakta Ölür Metin Serezli
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