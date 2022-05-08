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08 Mayıs 2022 Pazar 13:32:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 13:32:00

Kasları Salih'i kıskandırdı

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TRT'nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi 'Hz. Mevlana'nın başrolünde yer alan oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medyada gündem oldu.

TRT'nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi 'Hz. Mevlana'nın başrolünde yer alan oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açan Yıldırım, formunu korumak için büyük çaba sarf ediyor. Oyuncu, Instagram'dan kaslı vücudunu paylaştı. Yıldırım, hayranları gönderisine binlerce beğeni yaparken, oyuncu Salih Bademci'den ilginç bir yorum geldi. Bademci, "Abartmasak mı? Evet, biraz kıskançlık içerebilir. Ne var" yorumu dikkat çekti.

Etiketler : 'Hz. Mevlana Kaan Yıldırım Hande Erçel
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