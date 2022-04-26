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26 Nisan 2022 Salı 11:39:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 11:39:00

Gökyüzüne seslendi

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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül yaşadığı duyguları anlatan 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül yaşadığı duyguları anlatan 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Genco Ecer'e ait olan şarkının düzenlemesini Metehan Köseoğlu üstlendi. Ergül'ün teklisi 29 Nisan'da dijital platformlarda yerini alacak.

Etiketler : Gökyüzüne seslendi Erdal Şeyda Lafçı Gökyüzü Çağırdı Aşkı
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