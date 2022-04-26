Gökyüzüne seslendi

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül yaşadığı duyguları anlatan 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Genco Ecer'e ait olan şarkının düzenlemesini Metehan Köseoğlu üstlendi. Ergül'ün teklisi 29 Nisan'da dijital platformlarda yerini alacak.