14 Şubat'ı sahnede kutladılar

Sanat dünyasının ünlüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahnedeydi. Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy, Şevval Sam, Ferhat Göçer, Buray, Simge, Erol Evgin, Gökçe Kırgız, Gülben Ergen, Soner Arıca ve Mabel Matiz sahne aldıkları mekânda şarkılarını bu kez aşıklar için söyledi.

Evlilik teklifi

Ankara'da sahne alan Buray, konserine aşkın rengi olan kırmızı bir ceketle çıktı. Sahnesini evlilik teklifine de açan Buray, hayranları arasında yer alan bir çiftin mutluluğuna şahitlik etti. Buray, "Sana kırmızı çok yakışıyor" diyerek sahneye koşan ve Alaz Alaz şarkısı ile başlayan ilişkilerini bu konserle evliliğe taşımak istediklerini ifade eden çifte mutluluklar diledi.

Kıpkırmızı Gülben

Gülben Ergen Nossa Costa'da sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ergen, repertuvarında romantik şarkılara yer verdi. Sanatçı, kırmızı elbisesiyle göz doldurdu.

Keşke hiç bitmese

Yıldız Tilbe, Wow Hotel sahnesinde sevenleriyle buluştu. Konserine yırtmaçlı sarı renkte elbiseyle çıkan sanatçı, özel hazırladığı repertuvarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Dinleyicilerile sohbet eden Tilbe, "Sevmek ne güzel bir duygu. Çok güzel bir gün keşke hiç bitmese, her gün böyle olsa" dedi.

Aşk turnesi

Simge özel hazırladığı 'Şarkılar aşk için!' konseptinden oluşan 3 gecelik turnesini Ankara'daki Jolly Joker' gerçekleştirdi. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, dinleyicilerine "Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Bu bugünle sınırlı kalmasın olur mu?" sözleriyle seslendi.

Sevgililer korosu

Sanatçı Erol Evgin aşıklarla bir araya geldi. Evgin, 'Rüya', 'Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım', 'Ateşle Oynama' ve 'Deli Divane' gibi birbirinden özel aşk şarkılarını sevgililer korosu eşliğinde söyleyerek, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Her gün sevmek dileğiyle

Gökçe Kırgız, sevenleriyle buluştu. Popçu, dinleyicilerinin karşısına Tolga Çam imzalı elbise ile çıktı. Söylediği aşk şarkılarıyla sevenlerini adeta büyüleyen sanatçı, "Sevmek sevilmek güzel şey. Birbirinizin kıymetini bilin, her gün sevmek, sevilmek dileğiyle" dedi.

Hayranından beşi bir yerde

Bülent Ersoy Ankara'da konser verdi. Yaklaşık 1.300 kişinin katıldığı gecede Ersoy, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Ersoy, kırmızı kostümü ile geceye damga vurdu. Sanatçıya, bir hayranı Sevgililer Günü için beşi bir yerde hediye etti.

Birbirimize yetiyoruz

Mabel Matiz, Volkswagen Arena'da repertuvarıyla dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. Şarkılarıyla romantik anlar yaşatan Matiz, "Bir 14 Şubat'ta daha yalnız değilim, çünkü siz buradasınız. Gerçekten klişe değil, biz bir aradayken üçüncü kişilerin anlamı pek kalmıyor. Birbirimize yetiyoruz diye düşünüyorum" dedi.

Romantik gece

Soner Arıca, Paysage'da sahne aldı. Arıca, 'Sen Türküler Söyle Aşka Dair', 'Deniz Gözlüm', 'Yüreğime Ektim Seni', 'Aşkın Saniyesi' ve 'Bu mu Sevda' gibi sevilen romantik şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi. Şarkıcı konserinde aşk diledi.

İnsanı özgürleştirir

Şevval Sam, Günay Restoran'da şarkılarıyla beğeni topladı. Sevenlerinin 'Sevgililer Günü'nü kutlayan Sam, "Sevmek iyileştirir, dönüştürür, birleştirir. Karşılık beklemeden sevebilmek insanı özgürleştirir. Sevmenin kıymetini bilmek gerek" dedi.

Sahip çıkalım

Ferhat Göçer, Bakü'de verdiği konserde çiftleri dansa davet etti. 'Sen Elimden Tut' şarkısını istek üzerine iki kez seslendiren Göçer, ''Sevgimizi bir gün değil, bir ömür gösterelim. Paylaştıkça çoğalan, çoğaldıkça mutluluğa dönüşen sevgiye her zaman sahip çıkalım" dedi.