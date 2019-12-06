Yurtta kadınlara saldıran memur hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 24 Kasım 2018'de meydana geldi. Güvenlik memuru olan Mustafa K., iddiaya göre, yurtta görev yapan Nuray K., Serap U. ve Deniz T. ile kendisine kapıyı açmamaları nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K., Nuray K. ve Serap U.'ya tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Mustafa K. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Tepkilere neden olan görüntülerdeki Mustafa K.'ye, kadınların şikayetçi olmaması üzerine kınama cezası verilip, görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmıştır. Olay sonrası taraflar şikayetçi olmadığı için savcılığa intikal olmamıştır. İlgili memura hem cezai işlem uygulanmış hem de görev yeri değiştirilmiştir" dedi.

(DHA)