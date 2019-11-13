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13 Kasım 2019 Çarşamba 12:48:47 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:57:03

Yürekleri acıtan görüntü... Engelli gence eziyet edip, "Şaka" dediler

İzmir'de yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki kişi, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekti.

İzmir'de yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki kişi, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekti.
 

Kan donduran olay, İzmir Konak'ta bir pompa şirketinde geçen mart ayında meydana geldi. Şirkette çalışan 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, akıllara durgunluk veren bir şekilde işyerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kaldı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken, şahıslar tavırlarını sürdürdü. Öte yandan şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı.

 

"Şakaydı" dediler

A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H. savcılığa verdiği ifadede, çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi. Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.

"Eşim o işe bebeğimiz için girdi"

RH: A.H.'nin eşi R.H., "Benim eşim o iş yerine bizim bebeğimiz için girdi. Biz onları ağabey, kardeş bildik. Benim tek isteğim gereken cezayı almaları. Şu videodaki görüntülerin cezası 4 ay nasıl olabilir? 21 Kasım'da saat 11.00'da başlayacak duruşma öncesi duyarlı İzmir halkımızın yanımızda olmalarını bekliyoruz" dedi.

Duruşma 21 Kasım'da

Sanıklar sorusturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Dosyanın ilk duruşması 21 kasımda olacak. A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Yargılanması süren ve ilk duruşması 21 Kasım'da olan dosyamızda yüzde 50 engelli raporu bulunan müvekkilim, dosyadaki delillerde çok açık bir şekilde görüldüğü üzere sanıklar tarafından defalarca istismara ve eziyete uğramıştır. Sayın mahkemenin esas hakkında vereceği nihai kararda suçlulara gereken cezayı vereceğine inanıyoruz. İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Çıkan sonuç kamu vicdanını rahatlatacaktır. Halkımızdan tek ricamız özel kardeşlerimizin istismarına ve her türlü kötü muameleye maruz kalmasına karşı sessiz kalmamasıdır" dedi.

(İHA)

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