Yürek yakan olayda yeni gelişme! Savcılık açıklama yaptı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, “Mert Yağız Köksal’ın, (ilk bilgilere göre) sabah 8.30’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10’da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
- Ankara'da tekel bayisine DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı
- Eski Yargıtay üyesi Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
- Biber gazı silah sayılır mı? Kadınlar ilgi gösteriyor, uzmanlar farklı görüşlere sahip
- Yürek yakan olayda yeni gelişme! Savcılık açıklama yaptı