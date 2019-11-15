Yürek yakan olay! Ezel felç! Sanık serbest!

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz 24 Ağustos'ta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Ümit Gök, karşı tarafa makas fırlattı. Fırlatılan makas 13 yaşındaki Ezel Erdem ismindeki küçük kız çocuğunun boynuna saplandı.

Ameliyata alınan ve günlerce yoğun bakımda kalan Küçük Ezel 17 gün hastanede tedavi gördü ancak gördüğü tedaviye rağmen göğüs hizasının altı felç kaldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından tutuklanan sanık Ümit Gök ise Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün hakim karşısına çıktı. Küçük kızın sakat kalmasına neden olan ve 5 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık Ümit Gök, ilk duruşmada tahliye edildi. Ailenin avukatı Hasan Ali Kurt, sanığın tahliye edilmesine itiraz edeceklerini söyledi.

ACILI BABA İSYAN ETTİ

Karara tepki gösteren, kızının tedavisinin hala sürdüğünü söyleyen baba Ekrem Erdem ise sosyal medya hesabından, "8'inci ayın 24'ünde, yol tartışması yüzünden kızımın boynuna makas saplandı. Göğüs ucundan aşağısı felç kaldı. Bugün mahkemesi vardı ve mahkeme hepsini serbest bıraktı. Lütfen bu haberi yayınlayın" paylaşımından bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Baba Ekrem Erdem'in paylaşımı Twitter'da büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı Erdem'in paylaşımına destek vererek babanın çığlığını duyurmaya çalıştı.

(Habertürk)